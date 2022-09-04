В Венгрии заявили о сложностях без поставок российского газа

Без поставок российского газа физически невозможно обеспечить потребности Венгрии. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто. По его словам, поставок из других стран не хватит для полного обеспечения Венгрии газом – ей требуется 8,5 миллиарда кубометров в год.

Российские нефтегазовые доходы растут благодаря санкциям – так считают во Франции. Европейцы подсчитали, каждую секунду РФ зарабатывает на газе и нефти 3 700 евро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.