В Праге прошел крупный антиправительственный митинг

Жители Праги с флагами и плакатами собрались на Вацлавской площади. Люди требовали от властей независимой политики, нейтралитета по ситуации на Украине и освобождения от гнета ЕС.

Также граждане требовали возвращения дешевого российского газа и отставки премьера. В антиправительственном митинге приняли участие 70 тысяч человек.