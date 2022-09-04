Двум судам с продовольствием разрешили выход из украинских портов в рамках "продуктовой сделки". Об этом сообщили в совместном координационном центре.

Одно судно доставит из Южного в турецкий Мерсин почти 8 тысяч тонн подсолнечного масла, другое туда же из Черноморска еще почти 6,5 тысячи тонн масла. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.