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04 августа, 07:45

Политика

В Совфеде предложили создать онлайн-сервис для безопасной аренды жилья

В Совфеде предложили создать онлайн-сервис для безопасной аренды жилья

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В Совфеде предложили создать онлайн-сервис для безопасной аренды жилья. Через него можно было бы заключать безопасные сделки с проверкой документов на недвижимость и людей, которые эту сделку проводят.

Отмечается, что сейчас существует множество мошеннических схем, начиная от выманивания денег под видом брони, заканчивая сдачей квартир сразу нескольким арендаторам.

Например, в прошлом году в крупных городах России в полицию поступило свыше 30 тысяч заявлений по фактам обмана при аренде или покупке недвижимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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