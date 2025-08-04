В Совфеде предложили создать онлайн-сервис для безопасной аренды жилья. Через него можно было бы заключать безопасные сделки с проверкой документов на недвижимость и людей, которые эту сделку проводят.

Отмечается, что сейчас существует множество мошеннических схем, начиная от выманивания денег под видом брони, заканчивая сдачей квартир сразу нескольким арендаторам.

Например, в прошлом году в крупных городах России в полицию поступило свыше 30 тысяч заявлений по фактам обмана при аренде или покупке недвижимости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.