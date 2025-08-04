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04 августа, 07:15

Политика

Новости мира: Трамп объявил о прилете Уиткоффа в Россию к концу недели

Новости мира: Трамп объявил о прилете Уиткоффа в Россию к концу недели

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может прилететь в Россию 6 или 7 августа. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил американский лидер Дональд Трамп. Политологи обращают внимание на тот факт, что спецпосланник приезжает, когда заканчивается очередной ультиматум главы Белого дома. Речь идет об обещании ввести антироссийские санкции 8 августа, если Москва не пойдет на урегулирование украинского конфликта.

Кроме того, разговор лидера США со швейцарским коллегой Карин Келлер-Зуттер стал настоящей катастрофой, пишет газета Financial Times. Диалог длился всего 30 минут. Зуттер пыталась договориться о снижении торговых пошлин на 10%, но Трамп был непреклонен. В результате ставка на товары из Швейцарии оказалась одной из самых высоких – 39%.

В штате Джорджия произошла стрельба на парковке. В результате один подросток погиб, еще трое ранены. Один из них в критическом состоянии. Несколько подозреваемых задержаны, с ними работает полиция. Однако остальным удалось сбежать, их сейчас ищут. Сообщается, что задействованы спецназ округа и отряды кинологов.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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