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04 августа, 14:30

Политика

Тысячи немцев вышли на демонстрацию против вовлечения ФРГ в конфликт на Украине

Тысячи немцев вышли на демонстрацию против вовлечения ФРГ в конфликт на Украине

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Около 20 тысяч немцев вышли на демонстрацию за мир и против поставок оружия Украине в Берлине, выступая против вовлечения страны в украинский конфликт.

Демонстранты прошли по центральным улицам немецкой столицы до Колонны Победы, неся в руках различные плакаты и флаги. Среди них заметили и российский триколор. Кроме того, некоторые протестующие пели песню "Катюша".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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