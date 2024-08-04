Тысячи немцев вышли на демонстрацию против вовлечения ФРГ в конфликт на Украине

Около 20 тысяч немцев вышли на демонстрацию за мир и против поставок оружия Украине в Берлине, выступая против вовлечения страны в украинский конфликт.

Демонстранты прошли по центральным улицам немецкой столицы до Колонны Победы, неся в руках различные плакаты и флаги. Среди них заметили и российский триколор. Кроме того, некоторые протестующие пели песню "Катюша".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

