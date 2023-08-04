ВСУ пытались наступать на четырех направлениях в зоне СВО 4 августа

В Минобороны РФ сообщили, что в течение суток ВС Украины пытались наступать на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях.

На донецком направлении российские войска успешно отразили восемь атак противника и заняли более выгодные позиции. На южнодонецком российские штурмовики продолжили наступать в районе Старомайорского в ДНР и улучшили тактическое положение.

Кроме того, военные РФ перехватили 15 снарядов HIMARS и сбили 28 беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.