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Политика

ВСУ пытались наступать на четырех направлениях в зоне СВО 4 августа

ВСУ пытались наступать на четырех направлениях в зоне СВО 4 августа

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В Минобороны РФ сообщили, что в течение суток ВС Украины пытались наступать на донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском направлениях.

На донецком направлении российские войска успешно отразили восемь атак противника и заняли более выгодные позиции. На южнодонецком российские штурмовики продолжили наступать в районе Старомайорского в ДНР и улучшили тактическое положение.

Кроме того, военные РФ перехватили 15 снарядов HIMARS и сбили 28 беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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