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Политика

Столичные предприниматели предложили провести программу "Миллион призов" на выборах мэра

Столичные предприниматели предложили провести программу "Миллион призов" на выборах мэра

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Столичные предприниматели заинтересовались городской акцией "Миллион призов" и предложили провести очередной этап на выборах в этом году. "Миллион призов" – проект правительства Москвы, направленный на стимулирование потребительского спроса. Участникам начисляются баллы, которые потом можно обменять на товары и услуги партнеров.

Акция проводилась уже семь раз, в ней поучаствовали более 10 тысяч москвичей. На заседании Московской торгово-промышленной палаты решили обратиться к правительству Москвы с инициативой о проведении очередного этапа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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