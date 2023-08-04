Министр обороны Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне СВО. Российские военные показали министру еще один трофей – шведскую боевую машину пехоты.

Боевики ВСУ бросили технику во время отступления. После детального изучения стало понятно, что украинцам поставляют БМП без комплектов запасных частей. Кроме того, этот вид вооружения обладает слабой мощностью.

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