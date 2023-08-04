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Политика

ВСУ с начала СВО потеряла 300 тыс военнослужащих – экс-советник главы Пентагона

ВСУ с начала СВО потеряла 300 тыс военнослужащих – экс-советник главы Пентагона

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Украинская армия с момента начала спецоперации в Донбасе потеряла более 300 тысяч солдат и офицеров. Такие данные озвучил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он назвал ужасающим состояние подразделений ВСУ и подчеркнул, что поставки вооружения Киеву западными странами не сыграли большой роли для украинского контрнаступления. Скорее всего, отметил Макгрегор, Украина и вовсе не сможет продолжать свои атаки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАнастасия Бородина
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