Украинская армия с момента начала спецоперации в Донбасе потеряла более 300 тысяч солдат и офицеров. Такие данные озвучил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он назвал ужасающим состояние подразделений ВСУ и подчеркнул, что поставки вооружения Киеву западными странами не сыграли большой роли для украинского контрнаступления. Скорее всего, отметил Макгрегор, Украина и вовсе не сможет продолжать свои атаки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.