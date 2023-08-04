09:40Политика
ВСУ с начала СВО потеряла 300 тыс военнослужащих – экс-советник главы Пентагона
Украинская армия с момента начала спецоперации в Донбасе потеряла более 300 тысяч солдат и офицеров. Такие данные озвучил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он назвал ужасающим состояние подразделений ВСУ и подчеркнул, что поставки вооружения Киеву западными странами не сыграли большой роли для украинского контрнаступления. Скорее всего, отметил Макгрегор, Украина и вовсе не сможет продолжать свои атаки.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.