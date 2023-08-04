07:15Политика
Президент Нигера попросил США и международное сообщество помочь с порядком в стране
В Нигере мятежники, захватившие власть в результате военного переворота, денонсировали военные соглашения с Францией. Кроме того, они объявили о прекращении полномочий четырех послов республики во Франции, США, Нигерии и Того.
В свою очередь свергнутый президент страны Мохамед Базум попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в Нигере. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.