Президент Нигера попросил США и международное сообщество помочь с порядком в стране

В Нигере мятежники, захватившие власть в результате военного переворота, денонсировали военные соглашения с Францией. Кроме того, они объявили о прекращении полномочий четырех послов республики во Франции, США, Нигерии и Того.

В свою очередь свергнутый президент страны Мохамед Базум попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в Нигере. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.