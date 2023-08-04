Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Москвичам рассказали, как Киев пытается восполнить боевые потери

Москвичам рассказали, как Киев пытается восполнить боевые потери

МО РФ сообщило о предпринятой атаке Киева на военно-морскую базу Новороссийск

ВС РФ уничтожили взводный опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Новости часа: Трамп прибыл в суд Вашингтона, где ему предъявят новые обвинения

Экипажи российских Су-25 нанесли ракетный удар по минометным расчетам ВСУ

Новости часа: в ООН заявили, что делают все возможное для экспорта агропродукции из РФ

Армия России отбила атаки ВСУ на четырех направлениях

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Новости часа: США сократили санкционный список по России

Российские военные поразили минометный расчет ВСУ в зоне СВО

Киев пытается восполнить военные потери с помощью "тотальной мобилизации". Новых бойцов отлавливают на улицах, нередко избивают и отравляют на передовую.

При этом военкомы стараются успеть обогатиться. В Службе безопасности Украины утверждают, что раскрыли масштабную схему бегства призывников – им предлагали помочь с выездом за границу по поддельным документам о непригодности к военной службе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАнастасия БородинаДенис Воробьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика