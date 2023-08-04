07:15Политика
Москвичам рассказали, как Киев пытается восполнить боевые потери
Киев пытается восполнить военные потери с помощью "тотальной мобилизации". Новых бойцов отлавливают на улицах, нередко избивают и отравляют на передовую.
При этом военкомы стараются успеть обогатиться. В Службе безопасности Украины утверждают, что раскрыли масштабную схему бегства призывников – им предлагали помочь с выездом за границу по поддельным документам о непригодности к военной службе.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.