Киев пытается восполнить военные потери с помощью "тотальной мобилизации". Новых бойцов отлавливают на улицах, нередко избивают и отравляют на передовую.

При этом военкомы стараются успеть обогатиться. В Службе безопасности Украины утверждают, что раскрыли масштабную схему бегства призывников – им предлагали помочь с выездом за границу по поддельным документам о непригодности к военной службе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.