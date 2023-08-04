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07:15

Политика

МО РФ сообщило о предпринятой атаке Киева на военно-морскую базу Новороссийск

МО РФ сообщило о предпринятой атаке Киева на военно-морскую базу Новороссийск

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Украинские беспилотные катера в ночь на 4 августа совершили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. Об этом рассказали в российском министерстве обороны. Моряки успешно отбили атаку, а также уничтожили катера противника.

Ничем закончилась еще одна попытка террористической атаки ВСУ, на этот раз в Крыму. Там российские системы ПВО уничтожили 10 вражеских беспилотников. Еще три машины были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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