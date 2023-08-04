07:15Политика
ВС РФ уничтожили взводный опорный пункт ВСУ в зоне СВО
Тульские десантники на бронетехнике уничтожили взводный опорный пункт ВСУ. Их боевую работу показали в Минобороны РФ.
Замаскированные в лесопосадке позиции противника обнаружил оператор беспилотника и передал координаты командованию. К месту выехала бронегруппа на боевой машине десанта БМД-4М. После марша в указанный район, экипаж с закрытой огневой позиции нанес удар по пункту ВСУ из 100-миллиметровой пушки.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.