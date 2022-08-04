В МО РФ заявили, что США могли быть причастны к появлению COVID-19

Американские военные биологи могли быть причастны к появлению и распространению коронавируса. Об этом заявили в Минобороны России. Там продолжают анализировать документы, которые обнаружили в биолаборатории в городе Рубежное Луганской области.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов также рассказал, что на Украине в течение нескольких лет испытывали на местных жителях незарегистрированные препараты, потенциально обладающие серьезными побочными эффектами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

