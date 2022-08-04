В ДНР сообщили о пяти погибших в результате обстрела Донецка со стороны Украины

Пять человек погибли и шесть получили ранения в результате обстрела Донецка украинскими военными. Об этом сообщили в ДНР.

По данным РИА Новости, среди погибших есть мама с ребенком. Центральную часть города ВСУ атакуют с самого утра. Под обстрел попало здание донецкого драмтеатра, где прощались с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР. Из театра и окрестных домов эвакуировали жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

