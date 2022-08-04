Армия Китая начала учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Они стартовали 4 августа утром. По данным СМИ, в учениях приняли участие авиация и боевые корабли.

Уже появились кадры, снятые очевидцами с курортов в китайской провинции Фуцзян. Вооруженные силы Китая нанесли удары по целям предполагаемого противника в Тайваньском проливе. Учения связаны с визитом на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Пекин осудил этот визит, поскольку считает Тайвань своей территорией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.