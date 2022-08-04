Парламентариям и госслужащим хотят запретить иметь недвижимость в странах НАТО

Российским чиновникам и парламентариям с их супругами и детьми хотят запретить иметь недвижимость и счета в странах НАТО. О новом законопроекте сообщила газета "Известия".

Авторы инициативы посчитали, что госслужащий не сможет полноценно работать на свою страну, если готовит себе уютное жилье за рубежом. Кто попадет в особый список? Что будет с активами, которые уже есть за границей? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.