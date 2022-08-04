СК России начал розыск людей, причастных к ранению российского военного журналиста

Следственный комитет России начал розыск людей, причастных к ранению российского военного журналиста Андрея Филатова в Донбассе. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Подразделения российской армии продолжили наступление на Северском направлении. Боевиков выбивают из Соледара и Авдеевки. По данным военного ведомства РФ, ВСУ разместили военную технику в зданиях больниц и школ, а при отступлении заминировали жилые кварталы.

О многочисленных нарушениях международного права украинскими военными заявили даже в неправительственной организации Amnesty International, которая финансируется странами Евросоюза и госдепартаментом США. В докладе говорилось, что украинские силовики регулярно применяли оружие против мирного населения, что совершенно недопустимо по нормам международного права. Все данные обещают представить на суд мировому сообществу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.