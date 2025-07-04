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04 июля, 07:30

Политика

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО

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Российские артиллеристы нанесли удар по позициям ВСУ

Российские войска накануне освободили сразу два населенных пункта. В Харьковской области бойцы продвинулись под Купянском и взяли под контроль Меловое. Одновременно военнослужащие группировки "Центральная" выбили ВСУ из села Разино в ДНР.

Российская артиллерия нанесла удары по скоплениям сил ВСУ в Волчанске, Охримовке, Купянске и Березовске в Харьковской области. В ДНР поражены позиции противника в населенных пунктах Серебрянка, Северск, Бондарное, Часов Яр, Предтечино, Константиновка и Щербиновка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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