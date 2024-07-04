МГИК определила порядок электронного голосования в столице

Московская городская избирательная комиссия утвердила порядок электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО. Жители столицы смогут проголосовать в электронном формате дистанционно или на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней.

Как отметил зампред МГИК Дмитрий Реут, больше 81% москвичей выбрали электронное голосование. Отдать свой голос в традиционном формате можно будет, подав соответствующее заявление в ТИК или на портале mos.ru.

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