Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 18:30

Политика

МГИК определила порядок электронного голосования в столице

МГИК определила порядок электронного голосования в столице

МГИК обеспечит все возможности голосования жителей столицы

"Техно": граждане смогут удалить информацию о себе из интернета

Общественная палата выступила с предложениями по голосованию в Москве

МГИК: москвичи смогут голосовать на выборах в сентябре онлайн и очно

Новости мира: Трамп заявил, что Байден покинет предвыборную гонку

Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию

В Общественной палате обсудили предложения по голосованию в столице

В Общественной палате обсудили предложения по голосованию в столице

Новости мира: Байден прошел медицинское обследование после дебатов с Трампом

Московская городская избирательная комиссия утвердила порядок электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов в ТиНАО. Жители столицы смогут проголосовать в электронном формате дистанционно или на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней.

Как отметил зампред МГИК Дмитрий Реут, больше 81% москвичей выбрали электронное голосование. Отдать свой голос в традиционном формате можно будет, подав соответствующее заявление в ТИК или на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборывидеоАнастасия Трегубова
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика