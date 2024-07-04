Общественная палата выступила с предложениями по голосованию в Москве

В Общественной палате Москвы 4 июля обсудили предложения по голосованию в столице. Москвичи должны иметь возможность использовать все способы, уверены там.

70% жителей могут проголосовать дистанционно со своих устройств. Тех, кто выбирает бумажные бюллетени, все меньше, но их права тоже должны быть обеспечены. Общественники Москвы предложили назначить заявительный порядок для голосования с помощью бумажных бюллетеней.

Ближайшие выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать 45 депутатов по одномандатным округам.

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