Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию

Владимир Путин и лидеры стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Казахстане подписали итоговую Астанинскую декларацию.

Она содержит ряд важных предложений, среди которых – пункт о том, что космическое пространство должно оставаться свободным от вооружения любого вида. Также страны организации выразили готовность укреплять режим нераспространения ядерного оружия. При этом они будут совместно развивать ядерные технологии гражданского назначения.

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