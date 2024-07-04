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Новости

04 июля, 14:45

Политика

Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию

Лидеры стран ШОС подписали итоговую Астанинскую декларацию

В Общественной палате обсудили предложения по голосованию в столице

В Общественной палате обсудили предложения по голосованию в столице

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Владимир Путин и лидеры стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Казахстане подписали итоговую Астанинскую декларацию.

Она содержит ряд важных предложений, среди которых – пункт о том, что космическое пространство должно оставаться свободным от вооружения любого вида. Также страны организации выразили готовность укреплять режим нераспространения ядерного оружия. При этом они будут совместно развивать ядерные технологии гражданского назначения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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