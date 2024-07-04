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04 июля, 14:15

Политика

В Общественной палате обсудили предложения по голосованию в столице

В Общественной палате обсудили предложения по голосованию в столице

В Общественной палате обсудили предложения по голосованию в столице

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Общественная палата Москвы выступила с предложениями по голосованию в столице на выборах в Мосгордуму и муниципальных депутатов в ТиНАО, которые пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. Там отметили необходимость обеспечить москвичам возможность использовать все способы для голосования.

Кроме того, в ОП предложили назначить заявительный порядок для голосования с помощью бумажных бюллетеней. При выборе такого способа избиратели смогут подать заявки в территориальные избиркомы или на mos.ru заранее.

В настоящее время отдать свой голос москвичи могут с помощью бумажного бюллетеня, и электронного, а также через гаджет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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