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04 июля, 11:45

Политика

Новости мира: Байден прошел медицинское обследование после дебатов с Трампом

Новости мира: Байден прошел медицинское обследование после дебатов с Трампом

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Американский лидер Джо Байден сообщил сенаторам-демократам, что после дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом прошел медицинское обследование и оно показало хорошее состояние здоровья. Сразу после встречи со своим политическим противником, Байден постоянно проводит время с инвесторами, которых убеждает продолжать вкладывать в кампанию после провала.

Массовая авария произошла на трассе в японском городе Кобе. Там столкнулись пять автомобилей, в том числе, грузовики. По последним данным, один человек погиб, еще трое пострадали. ДТП вышло таким масштабным из-за цепной реакции. Сначала столкнулись грузовые машины, а затем одна из них смяла еще три легковушки.

Власти Ямайки эвакуировали жителей трех прибрежных районов из-за урагана "Берил". Он принес на остров ветер со скоростью почти 60 метров в секунду. Порывами оторвало часть крыши местного аэропорта. Ранее "Берил" прошел над Гренадой, Венесуэлой – везде есть жертвы. По расчетам метеорологов, следующая точка на маршруте – Юкатан. При этом считается, что ураган ослаб до четвертой категории, но разрушений меньше не становится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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