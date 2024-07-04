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04 июля, 07:45

Политика

Крымские десантники создали установку из двух пулеметов ПКТ с ночным прицелом

Крымские десантники создали установку из двух пулеметов ПКТ с ночным прицелом

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Крымские десантники создали установку из двух пулеметов ПКТ с ночным прицелом для борьбы с беспилотниками ВСУ. Размещенная на багги, эта система помогает успешно отражать воздушные атаки неприятеля на колонны военной техники.

Зачищая квартал за кварталом, российские военные продвигаются в районе Часова Яра. В крайней восточной части города подразделения Южной группировки войск полностью освободили район Новый, сообщают в Минобороны.

Что еще произошло за сутки в зоне проведения СВО? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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