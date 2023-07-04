Израиль начал выводить военные подразделения из лагеря беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщают израильские СМИ.

По данным прессы, перестрелка не стихала до последнего. Широкомасштабная операция в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев началась в ночь на понедельник, 3 июля. При этом власти Израиля уже предупредили, что она далеко не последняя.

Руководство палестинской автономии, в свою очередь, приняло решение о прекращении всех контактов с израильскими властями и обратилось в Совет Безопасности ООН. Закрытые консультации по ситуации в Дженине должны пройти уже в пятницу.

Подробнее – на телеканале Москва 24.