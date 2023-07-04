04 июля, 23:45Политика
Израиль начал выводить военные подразделения из лагеря беженцев Дженин
Израиль начал выводить военные подразделения из лагеря беженцев Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщают израильские СМИ.
По данным прессы, перестрелка не стихала до последнего. Широкомасштабная операция в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев началась в ночь на понедельник, 3 июля. При этом власти Израиля уже предупредили, что она далеко не последняя.
Руководство палестинской автономии, в свою очередь, приняло решение о прекращении всех контактов с израильскими властями и обратилось в Совет Безопасности ООН. Закрытые консультации по ситуации в Дженине должны пройти уже в пятницу.
Подробнее – на телеканале Москва 24.