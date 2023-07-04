"Актуальный репортаж": МИД РФ заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки

Москва прилагает необходимые усилия, чтобы все участвующие в зерновой сделке суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до 17 июля. В этот день данная сделка заканчивается, заявили в МИД России.

Тем временем РФ в этом году увеличила отгрузку зерна ближнему зарубежью, сообщили в Российском зерновом союзе. Но продовольственная безопасность из-за необязательности Запада теперь под угрозой во всем мире, отмечается в сообщении.

В чем причина конфликта? И есть ли пути решения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.