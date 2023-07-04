Российская армия уничтожила пункт управления дронами ВСУ на донецком направлении

Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили украинский пункт управления беспилотниками на донецком направлении. Он располагался в обычном частном доме, но его выдала характерная антенна на окне.

Место обследовали бойцы отдельного разведывательного батальона, после чего стало понятно, что именно отсюда противник подавляет сигналы российских дронов, мешая полетам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.