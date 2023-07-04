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12:30

Политика

ВС РФ уничтожили ЗРК "Стрела-10" в районе Артемовска

ВС РФ уничтожили ЗРК "Стрела-10" в районе Артемовска

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В районе Артемовска тульские десантники уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" Вооруженных сил Украины. ЗРК боевики выставили на территории промзоны, устроив засаду на российских пилотов. Однако маскировка не помогла – ее обнаружила разведка РФ. Кроме того, выяснили, что рядом находится крупный склад с боеприпасами противника.

В итоге по целям сработала "Акация". Под огнем гаубицы оказались и постройки, и техника ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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