Новости часа: ПВО нейтрализовала пять украинских беспилотников в ТиНАО и Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре украинских беспилотника уничтожили в ТиНАО, еще один в Подмосковье. Пострадавших нет, заявили в Минобороны РФ.

Более 1,5 тысячи автомобилей стоят в заторе перед Крымским мостом со стороны Кубани. Это данные ГИБДД.

30-градусная жара придет в Москву 5 июля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.