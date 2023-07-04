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Политика

Новости часа: ПВО нейтрализовала пять украинских беспилотников в ТиНАО и Подмосковье

Новости часа: ПВО нейтрализовала пять украинских беспилотников в ТиНАО и Подмосковье

ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ на донецком направлении

Российские военные уничтожили принадлежащий ВСУ ЗРК "Стрела-10" в районе Артемовска

Тема абортов расколола общество США перед президентскими выборами

Российская ПВО сбила принадлежащий ВСУ Су-27 в Херсонской области

Генсек НАТО Столтенберг останется в этой должности еще на год

Украинские военные обстреляли Еленовку в ДНР

Военные РФ сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в зоне СВО

Западные эксперты заговорили об уязвимости Leopard

Новости часа: Латвия возобновит ограниченный прием заявлений от россиян на визы с 4 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Четыре украинских беспилотника уничтожили в ТиНАО, еще один в Подмосковье. Пострадавших нет, заявили в Минобороны РФ.

Более 1,5 тысячи автомобилей стоят в заторе перед Крымским мостом со стороны Кубани. Это данные ГИБДД.

30-градусная жара придет в Москву 5 июля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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