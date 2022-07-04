Шойгу сообщил о текущем положении в Лисичанске и Северодонецке

В течение двух недель были окружены и ликвидированы группировки в Горском котле в районах Лисичанска и Северодонецка. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

На улицах Лисичанска были выставлены баррикады из гражданских автомобилей и микроавтобусов. Кроме того, во дворах жилых домов вырыты окопы. В Лисичанске ВСУ бросили 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов. Министр обороны подчеркнул, что город в ходе штурма не был разрушен. Инфраструктура сохранена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.