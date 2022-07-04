ВКС России поразили четыре взвода РСЗО в ДНР – Минобороны

ВКС России поразили четыре взвода РСЗО в районах населенных пунктов Тарасовка, Новая Полтавка и Ульяновка в ДНР. В Минобороны сообщили о сбитом в воздушном бою самолете Су-25 Украины.

Также ВКС атаковали два пункта управления подразделений ВСУ и три склада боеприпасов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.