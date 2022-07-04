Российские штурмовики Су-25 ударили по замаскированным позициям ВСУ – МО РФ

Российские штурмовики Су-25 с малых высот ударили по замаскированным позициям ВСУ. Кадры опубликовали в Минобороны.



Поражение целей противника зафиксировали средства объективного контроля. После возвращения на аэродром, инженеры и техники подготовили самолеты к выполнению новых задач. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.