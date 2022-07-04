ВКС РФ поразили временную дислокацию ВСУ в Харькове

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие сутки ВКС России поразили временную дислокацию 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники.



Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены: 230 самолетов, 134 вертолета, 1 448 беспилотных летательных аппарата, 353 зенитных ракетных комплекса, 3 904 танка и других боевых бронированных машин, 706 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3 084 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 002 единицы специальной военной автомобильной техники.

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