В освобожденном Лисичанске обнаружили документы иностранных наемников и инструкторов. Теперь их представят в Совете безопасности ООН, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Ранее в Киеве признали, что украинские войска оставили Лисичанск. Российским военным и подразделениям Народной милиции ЛНР достались трофейные боеприпасы и броневики.

В Народной милиции заявили, что день освобождения города войдет в историю Луганской Народной Республики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.