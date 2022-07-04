Власти Калининградской области подготовили проект ответных мер на запрет транзита Литвой. Документ передали в администрацию президента и правительство, рассказал "Ведомостям" губернатор региона Антон Алиханов.

Однако, по его словам, пока есть надежда, что ситуация разрешиться без российских санкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.