Российские комплексы "Тор" уничтожили несколько беспилотников ВСУ

Российские зенитно-ракетные комплексы "Тор" уничтожили еще несколько беспилотников украинских ВВС.

Зенитчики круглосуточно следят за воздушным пространством над зоной проведения спецоперации и каждую минуту готовы поразить цель высокоточными боеприпасами.

За время проведения операции комплексы "Тор" поразили уже не одну сотню целей. Они прикрывают российские военные колонны во время маршей и огневые позиции войск РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.