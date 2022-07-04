Адрес пропал у посольства США в Москве. На официальном сайте диппредставительства остались только координаты широты и долготы. Это случилось после того, как площадь, на которой стоит посольство, назвали именем Донецкой Народной Республики.

Действия американских дипломатов прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, сотрудники посольства изначально не возражали по поводу переименования площади, но теперь поменяли свое мнение и решили оставить свой офис без официального адреса.

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