Российские ПВО сбили 15 ракет ВСУ под Мелитополем

Под Мелитополем российские ПВО сбили 15 ракет, выпущенных со стороны украинских войск. Боеприпасы были нацелены на объекты городской инфраструктуры.

По сигналу воздушной тревоги местные жители спустились в бомбоубежища. Информации о пострадавших не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.