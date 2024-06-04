Зампред ГД Ирина Яровая рассказала о проверках в российских детских лагерях

Более пяти миллионов детей смогут отдохнуть в российских лагерях летом 2024 года. Их примут около 40 тысяч организаций, которые предварительно прошли проверки на безопасность территории, условий проживания, питания. Какие требования предъявляет государство, рассказала заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

Большое интервью с Ириной Яровой выйдет во вторник, 4 июня, в эфире телеканала Москва 24.

