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04 июня, 11:45

Политика

Новости мира: генсек НАТО признал, что Россия быстро усилила оборонную промышленность

Новости мира: генсек НАТО признал, что Россия быстро усилила оборонную промышленность

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что Россия быстро усилила оборонную промышленность, а Альянс потерял много времени в попытке нарастить производство вооружений. Также Столтенберг считает, что США продолжат поддерживать Украину, если президентом станет Дональд Трамп.

В американском штате Делавер сформировали жюри присяжных по делу Хантера Байдена, сына президента США. Байден-младший признал себя виновным по делу о незаконном приобретении огнестрельного оружия, его хранении и употреблении наркотиков. Известно, что в штате Калифорния его обвиняют в неуплате налогов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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