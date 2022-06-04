В МО РФ заявили о серьезных потерях ВСУ в ходе боев за Северодонецк

В ходе боев за Северодонецк подразделения ВСУ понесли серьезные потери. В ряде подразделений – до 90%. Украинские войска отступают в направлении Лисичанска. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве также рассказали, что перед отходом украинские военные получили приказ заминировать на предприятии "Азот" емкости с ядовитыми химическими веществами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

