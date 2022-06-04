Задачи на заводе "Азовсталь" в Мариуполе были решены с минимальными потерями – Лавров

Все задачи специальной операции РФ на заводе "Азовсталь" в Мариуполе были решены с минимальными потерями и в соответствии с приказом президента России. Об этом в интервью боснийско-сербской телекомпании заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в результате осады боевики батальона "Азов" сдались. Он отметил, что сейчас они дают показания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

