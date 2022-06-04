В МО РФ заявили, что ВСУ отступают после критических потерь под Северодонецком

В Минобороны рассказали, что подразделения ВСУ отступают, понеся критические потери в ходе боев за Северодонецк.

Главный советник президента Турции по внешнеполитическим вопросам Ибрагим Калын заявил, что Анкара рассчитывает определить механизм по зерновому вопросу в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Летние читальни начинают работать в 11 столичных парках.

