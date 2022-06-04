За сутки в ДНР и ЛНР обезврежено 310 взрывоопасных предметов – МО РФ

За сутки в ДНР и ЛНР обезврежено 310 взрывоопасных предметов, сообщает Минобороны РФ.

Более 600 тонн гуманитарной помощи передано жителям юга Украины, ДНР и ЛНР, добавили в ведомстве.

В Москве между тем к летнему сезону подготовили бассейны и зоны отдыха у водоемов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

