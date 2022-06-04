Больница в Донецке получила повреждения из-за обстрела ВСУ

Городская больница в Донецке получила повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщили власти ДНР.

Российские войска не ведут боевых действий в районе Святогорского заповедника, заявили в Минобороны РФ.

Проезд такси ограничат с 25 июня на участке выделенной полосы на Пролетарском проспекте в Москве, сообщили в Дептрансе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

