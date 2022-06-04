ВС РФ с начала спецоперации уничтожили свыше 3 400 единиц бронетехники ВСУ

Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили свыше 3 400 единиц бронетехники ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Началось благоустройство территории возле станции МЦД-4 Переделкино.

После обстрела со стороны ВСУ в Брянской области загорелись два дома, сообщил губернатор региона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

