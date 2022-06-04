Российская авиация поразила центр артподготовки ВСУ в Сумской области

Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен центр артподготовки Вооруженных сил Украины в Сумской области. Там работали иностранные инструкторы, сообщает Минобороны РФ.

Также поражены 27 районов живой силы и техники, два пункта управления. Подробнее о ходе российской спецоперации – в эфире телеканала Москва 24.

