Российские ракетчики и артиллеристы поразили за сутки 33 пункта управления ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Ситуация на рынке лекарств в России нормальная, проблем нет, отмечают в Росздравнадзоре.

А в столичных парках открываются летние читальни.

